Сьогоднішніми матчами закінчився 4-й тур Чемпіонату України з футболу.

Арсенал - Зоря 1:1 (Лисенко 26 - Джіхані 75)

Металург З - Таврія 1:0 (Силюк 79)

Металіст - ФК Львів 0:0.

Нагадаємо, що решта матчів туру закінчилися так: Ворскла - Динамо 2:2, Чорноморець - Кривбас 2:0, Металург Д - ФК Харків 3:0, Карпати - Іллічівець 1:0, Дніпро - Шахтар 0:0.

Металург Д - на чолі таблиці з абсолютними 12 очками, і навіть Металіст після сьогоднішньої нічиєї відірвався від нього - 8 очок. Далі у двох команд (Динамо і Ворскла) - по 7, у трьох (Чорноморець, Арсенал, Зоря) - по 6, ще у трьох (Шахтар, Металург З, Дніпро) - по 5, і ще у трьох (ФК Львів, Кривбас, Карпати) - по 4 очки. Іллічівець, ФК Харків і Таврія, відповідно: три, два і одне очко.