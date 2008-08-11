Мулу вбили задля золотих монет

У скоєнні тяжких злочинів, зокрема розбою та вбивства, обвинувачуються 4 члени організованої злочинної групи, які задля матеріального збагачення позбавили життя мулу в Криму.

Як повідомляє прес-служба МВС, слідчим управлінням ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим закінчено провадженням та направлено для розгляду до суду кримінальну справу за обвинуваченням 4 чоловіків у учиненні злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій, учинений організованою групою та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 1 ст. 263 (незаконне носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу), пунктів 9, 13 ч. 2 ст. 115 (убивство, з метою приховати інший злочин та особою, яка раніше вчиняла вбивство) КК України.

В одному із сіл Красногвардійського району Криму у місцевого мули зберігалися золоті монети царської чеканки, загальною вагою до 15 кг, які коштують на ринку близько 300 тис. грн. Щоб покращити своє матеріальне становище раніше судимий чоловік запропонував товаришам викрасти їх.

Біля будинку мули чоловіки одягли шапки з прорізями для очей, узяли "обріз" і зайшли на подвір`я. З метою проникнення у будинок один з них став ножем витягувати вікно, а інший стояв біля нього з "обрізом". "Загавкали собаки. На шум вийшов господар будинку з лопатою в руках. Один з чоловіків став тікати, а інший, раніше судимий за вбивство, вистрілив у господаря дому", - йдеться у повідомленні. Після цього, на автомобілі, який в цей час знаходився напоготові, злочинна група з місця скоєння злочину зникла. По дорозі переодягнулись, старий одяг облили бензином та спалили. Також біля лісосмуги викинули "обріз" з патронами.

Від отриманого вогнепального поранення живота (з пошкодженням шлунку та хребта) мула через декілька годин помер у лікарні.

4 чоловікам судом обрано запобіжний захід-взяття під варту. "За вчинення цих злочинів вони не скоро вийдуть на волю", - йдеться у повідомленні МВС.