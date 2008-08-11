Литовські стронгмени встановили в Криму новий світовий рекорд

Чемпіонами світу серед стронгменів у чемпіонаті «Найсильніша нація планети-2008» стали спортсмени з Литви.

Про це повідомили в прес-службі Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим), де проходив чемпіонат.

”Чемпіонами стали спортсмени Литви, які вирвали перемогу у росіян в останні хвилини чемпіонату”, - повідомили в ”Артеку”. Зокрема, два литовські атлети змогли виконати в сумі 20 присідань з автомобілем вагою 350 кг. Крім того, литовці встановили в «Артеку» новий світовий рекорд у вправі «пол-пуш» - три атлети одночасно підняли в поштовху 500 кг.

Українська команда стронгменів посіла третє місце. «Стати чемпіонами не дозволили серйозні травми, одержані сильними українськими атлетами на самому початку виступів», - зазначили в «Артеку».

Як повідомлялося, на попередньому - 7-му командному чемпіонаті світу серед стронгменів українська команда виборола звання «Найсильніша нація планети» вчетверте.