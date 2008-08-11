Кримчан пропонують перевірити на російське громадянство

Народний депутат-"нашоукраїнка", член парламентського Комітет з питань європейської інтеграції Ольга ГЕРАСИМ’ЮК запропонувала провести інвентаризацію паспортів жителів Криму на наявність подвійного громадянства.

Про це депутат заявила, коментуючи події у Південній Осетії та Грузії, повідомляє прес-служба блоку "Наша Україна-Народна Самооборона".

За словами депутата, "Росія поводиться цинічно, коли прикривається метою захисту росіян, які проживають на території Південної Осетії". Вона заявила, що "ні для кого не секрет факт масової видачі громадянам Осетії російських паспортів".

За інформацією О.ГЕРАСИМ’ЮК, "такі ж паспорти видаються і громадянам України в Криму". У зв’язку з цим, вона не виключає дублювання ситуації в Грузії на Україну. "Я не виключаю, що Росія заявить про необхідність захисту прав своїх громадян на території українського Криму", - сказала депутат. Тому вона пропонує провести інвентаризацію паспортів кримчан на наявність подвійного громадянства. "Якщо такі факти підтвердяться, то необхідно таким громадянам запропонувати визначитись з громадянством тієї чи іншої країни", - зауважила нардеп. "Якщо людина обере громадянство Росії, то і перебувати на території України вона має на правах громадянина іноземної держави", - додала О.ГЕРАСИМ’ЮК.