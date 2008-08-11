Порівнювати Крим із Абхазією – некоректно, – Кравчук

Екс-президент України Леонід Кравчук вважає, що порівнювати Україну і Крим із Абхазією – некоректно.

Л.Кравчук зазначив, що «Абхазія вийшла з Грузії у не правовий спосіб». «По-перше, Україна вийшла з СРСР у строгій відповідності до міжнародних норм і Конституції. Крим – невід’ємна складова України. Так записано в Конституції Криму. По-друге, всі проблеми, які ми вирішували з Росією – вирішені в юридичному плані і зафіксовані у великому союзному договорі», – наголосив екс-президент.

Л.Кравчук виступає проти втягування України у російсько-грузинський конфлікт. «На Кавказі йде політична гра великих держав і Україна не може знайти там свого місця. Відповідь на запитання: чи має Україна пробувати свої сили, не маючи ніяких шансів на успіх – ми є мирною державою», – сказав він.

«Давайте будемо відвертими. Ні Саакашвілі, ні інші лідери Кавказу не є самостійними фігурами. Вони ухвалюють рішення не такі, які викликані інтересами народу На Кавказі йде брудна політична гра і вони є заручниками цієї гри», – зазначив екс-президент.

«Україна має загрози. Я вважаю, що в 2017 році російських флот має залишити Україну. Але нагадувати, що російський флот має негайно залишити Україну – є порушенням підписаних договорів», – зазначив Л.Кравчук.

«Росіяни не дипломатичні на слово, але росіяни підтримують такий спосіб діалогу. Москва звикла до такого діалогу, бо вона була імперією і ніколи не використовувала дипломатію. Ми не навчимо росіян дипломатії», – зауважив екс-президент.

За його словами, «люди, які мають подвійне російсько-українське громадянство в Україні мають бути позбавлені українського громадянства».

«Ми не можемо мати ні симпатій, ні антипатій ні до Росії, ні до Грузії. У нас є корінні інтереси України, які полягають у тому, що ми маємо берегти мир і спокій в Україні», – наголосив Л.Кравчук, слова якого цитує Радіо Свобода