2 пішоходи загинули в Криму
10:32, 12 серпня 2008Крым
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ДТП на автодорозі Сімферополь-Євпаторія
Два пішоходи загинули під колесами легковика "ДЕУ" в Криму.
Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ в Криму, машина, під керуванням мешканця Євпаторії, 1980 року народження, рухаючись по дорозі Сімферополь – Євпаторія, скоїла наїзд на пішоходів, що перетинали проїжджу частину.
Внаслідок ДТП загинули мешканка (1976 р.н.) і мешканець (1979 р.н.) смт. Красногвардійське.
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