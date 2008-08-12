2 пішоходи загинули в Криму

Два пішоходи загинули під колесами легковика "ДЕУ" в Криму.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ в Криму, машина, під керуванням мешканця Євпаторії, 1980 року народження, рухаючись по дорозі Сімферополь – Євпаторія, скоїла наїзд на пішоходів, що перетинали проїжджу частину.

Внаслідок ДТП загинули мешканка (1976 р.н.) і мешканець (1979 р.н.) смт. Красногвардійське.