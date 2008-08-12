Між Україною і Росією можливий військовий конфлікт?

Керівник програм з Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних справ Британії Джеймс Шерр попереджає про загрозу збройного конфлікту між українцями та росіянами у разі, якщо Україна не допустить повернення російських кораблів з Кавказу до Криму.

Він закликав Україну та Грузію звернутися за підтримкою до НАТО і водночас визнав, що зараз на Заході неоднозначно ставляться до подій на Кавказі.

"Росія думала про Україну від самого початку цього конфлікту. Звісно, що мета Росії не обмежується лише Південною Осетією чи Грузією", - зауважив британський експерт.

"Мета Росії - чітко продемонструвати, хто господар у регіоні, хто єдиний може гарантувати безпеку і стабільність, а інші гравці, особливо НАТО, не мають ні волі, ані можливості цього робити", - додав він.

Шерр припустив, що ще однією метою Росії є гальмування шляху Грузії та України до НАТО. "Разом з тим перша реакція Заходу на конфлікт не викликає захоплення, дехто навіть скаже, що вона була ганебною", - зауважив експерт.

За його словами, "важко прогнозувати, якою буде політика Заходу у майбутньому": "Буде дві реакції. Одні дійдуть висновку, що нинішня ситуація доводить, що НАТО вже дійшло межі щодо розширення і має ще раз все обміркувати", - уточнив Шерр.

"З іншого боку, будуть ті, хто вважатиме Росію загрозою для безпеки її сусідів, статусу кво в регіоні і захоче розробити ефективнішу і потужнішу стратегію. Тому довготермінова реакція Заходу ще неясна і зараз будуть дуже цікаві дискусії", - додав він.

Коментуючи можливий вплив нинішньої ситуації на подальші відносини України та Росії, Шерр сказав: "Перш за все треба усвідомити: залучення в цьому конфлікті елементів Чорноморського флоту Росії з самого початку було спрямоване проти України".

"Це іспит для суверенітету України. Тут для України створили вибір: або бути безсилою у той час як використовують російські кораблі проти держави, яка фактично є союзником України, або ж робити принципові кроки, які, можливо, Україна не спроможна втілити сама", - пояснив експерт.

"Міністерство закордонних справ України виступило з дуже сильною заявою щодо російського флоту. На мою думку, дуже важливо, щоб Україна і Грузія використали можливості програми НАТО "Партнерство заради миру", щоб офіційно порушити це питання перед вищим керівництвом НАТО, і зробили це якнайшвидше", - додав він.

На питання, які можуть бути наслідки для України - вищі, ніж сподівалися, ціни на газ із нового року, Шерр відповів: "Гадаю, що ризики будуть вищі, ніж це".

"Якщо будуть спроби не допустити повернення російських кораблів до Севастополя, то є певна загроза, що між Україною і Росією може дійти до застосування сили", - попередив експерт.

"Я не хочу оцінювати шансів, що це станеться, але така загроза є. У цьому сенсі риторика Москви надзвичайно тривожна. Ніхто не повинен припускати, що цей конфлікт має якусь межу", - додав він.

Українська правда