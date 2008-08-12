Грач вимагає оголосити імпічмент Ющенку

Народний депутат (фракція Комуністичної партії України), лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вимагає скликати позачергову сесію Верховної Ради України для обговорення дій Президента Віктора ЮЩЕНКА по підтримці глави грузинської держави Михайла СААКАШВІЛІ в світлі останніх подій в Південній Осетії.

Про це повідомляє прес-служба Л.ГРАЧА.

На позачерговій сесії комуніст вимагає поставити питання про недовіру В.ЮЩЕНКУ і здійснити процедуру імпічменту.

Л.ГРАЧ також заявив про невідкладну необхідність створення парламентської комісії з розслідування «фактів постачань зброї, військової техніки до Грузії».