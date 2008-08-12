Ющенко заявляє, що не доручав трусити російський ЧФ
Утім, питання є...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не давав розпорядження про проведення перевірки фінансових операцій, які здійснює Чорноморський флот Росії, дислокований у Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в аеропорту Сімферополя.
«Це неправда, це інформація, яка не відповідає дійсності», – сказав В.ЮЩЕНКО, коментуючи інформацію російських ЗМІ.
«Це не є компетенція української сторони робити внутрішній аудит діяльності підрозділу, який входить до російського контингенту», – уточнив він.
Разом з тим Президент України зазначив, що переговори щодо перебування і функціонування ЧФ РФ на території України, є доволі складними і затягуються не з вини української сторони. За словами глави держави, переговори стосуються чотирьох питань перебування ЧФ РФ у Севастополі. Перше – це інвентаризація земельних ділянок, які тимчасово використовуються ЧФ РФ. «Є багато свідчень того, що без дозволу української сторони там відбуваються не лише адміністративні забудови, навіть приватні забудови», – зазначив Президент.
Друге актуальне питання переговорів – раціональне використання активів, які відведені до російської військової бази. «Ми з президентом РФ домовилися про те, що в рамках нашої двосторонньої комісії буде проведено інвентаризацію нерухомого майна з точки зору його відповідності реєстру і ефективного використання», - сказав В.ЮЩЕНКО.
«Українська сторона володіє інформацією про те, що багато об’єктів знаходяться у суборенді або у подвійній чи іншій оренді», – додав Президент.
Третє питання, за словами глави держави, «наведення порядку у радіочастотах, які на сьогодні використовуються ЧФ, але є активами України».
Четверта позиція – навігація. Тут, за словами В.ЮЩЕНКА, мова йде про понад 130 об’єктів малої навігації, розміщених по всьому узбережжю Кримського півострова, статус яких на сьогодні остаточно не визначено.
«Мета – не торпедувати когось, а мета стоїть ясна і чітка: діяльність ЧФ на території військово-морської бази повинна здійснюватися у чіткій відповідності до духу і букви укладеної угоди», – сказав Президент України.
Довідка. 11 серпня російська інформагенція “Новости” із посиланням на джерело у Службі безпеки України в місті Севастополі поширила інформацію, що, нібито, “за прямою вказівкою Президента України Віктора ЮЩЕНКА правоохоронні органи міста Севастополя і податкова поліція одержали завдання перевірити фінансові операції Чорноморського флоту Росії, а також оплату послуг комунальних служб” .
“У разі яких-небудь зауважень причали, на яких базуються кораблі, мають бути відключені від електроенергії і водопостачання, сказало джерело”, – йшлося у повідомленні РІА “Новости”.
Також російська агенція повідомляла, що українською стороною взяті на облік закупівлі продовольства Чорноморським флотом, а Управління МВС, ДАІ і Служба безпеки “за вказівкою ЮЩЕНКА перевірять законність перебування в місті і наявність прописки у моряків-чорноморців, а також документи на володіння нерухомістю”.
"Згідно з законом України, практично ніхто з них не має постійної прописки або яких-небудь інших документів, що підтверджують законність їх перебування в місті Севастополі. Запобіжні заходи до чорноморців будуть найжорсткіші, аж до видворення з країни", - цитувало РІА “Новости” своє джерело в СБУ.
Водночас агенція відзначала, що ще не отримала коментар цієї інформації від Секретаріату Президента України і Чорноморського флоту Росії.