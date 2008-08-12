Ющенко заявляє, що не доручав трусити російський ЧФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не давав розпорядження про проведення перевірки фінансових операцій, які здійснює Чорноморський флот Росії, дислокований у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в аеропорту Сімферополя.

«Це неправда, це інформація, яка не відповідає дійсності», – сказав В.ЮЩЕНКО, коментуючи інформацію російських ЗМІ.

«Це не є компетенція української сторони робити внутрішній аудит діяльності підрозділу, який входить до російського контингенту», – уточнив він.

Разом з тим Президент України зазначив, що переговори щодо перебування і функціонування ЧФ РФ на території України, є доволі складними і затягуються не з вини української сторони. За словами глави держави, переговори стосуються чотирьох питань перебування ЧФ РФ у Севастополі. Перше – це інвентаризація земельних ділянок, які тимчасово використовуються ЧФ РФ. «Є багато свідчень того, що без дозволу української сторони там відбуваються не лише адміністративні забудови, навіть приватні забудови», – зазначив Президент.

Друге актуальне питання переговорів – раціональне використання активів, які відведені до російської військової бази. «Ми з президентом РФ домовилися про те, що в рамках нашої двосторонньої комісії буде проведено інвентаризацію нерухомого майна з точки зору його відповідності реєстру і ефективного використання», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Українська сторона володіє інформацією про те, що багато об’єктів знаходяться у суборенді або у подвійній чи іншій оренді», – додав Президент.

Третє питання, за словами глави держави, «наведення порядку у радіочастотах, які на сьогодні використовуються ЧФ, але є активами України».

Четверта позиція – навігація. Тут, за словами В.ЮЩЕНКА, мова йде про понад 130 об’єктів малої навігації, розміщених по всьому узбережжю Кримського півострова, статус яких на сьогодні остаточно не визначено.

«Мета – не торпедувати когось, а мета стоїть ясна і чітка: діяльність ЧФ на території військово-морської бази повинна здійснюватися у чіткій відповідності до духу і букви укладеної угоди», – сказав Президент України.

Довідка. 11 серпня російська інформагенція “Новости” із посиланням на джерело у Службі безпеки України в місті Севастополі поширила інформацію, що, нібито, “за прямою вказівкою Президента України Віктора ЮЩЕНКА правоохоронні органи міста Севастополя і податкова поліція одержали завдання перевірити фінансові операції Чорноморського флоту Росії, а також оплату послуг комунальних служб” .

“У разі яких-небудь зауважень причали, на яких базуються кораблі, мають бути відключені від електроенергії і водопостачання, сказало джерело”, – йшлося у повідомленні РІА “Новости”.

Також російська агенція повідомляла, що українською стороною взяті на облік закупівлі продовольства Чорноморським флотом, а Управління МВС, ДАІ і Служба безпеки “за вказівкою ЮЩЕНКА перевірять законність перебування в місті і наявність прописки у моряків-чорноморців, а також документи на володіння нерухомістю”.

"Згідно з законом України, практично ніхто з них не має постійної прописки або яких-небудь інших документів, що підтверджують законність їх перебування в місті Севастополі. Запобіжні заходи до чорноморців будуть найжорсткіші, аж до видворення з країни", - цитувало РІА “Новости” своє джерело в СБУ.

Водночас агенція відзначала, що ще не отримала коментар цієї інформації від Секретаріату Президента України і Чорноморського флоту Росії.