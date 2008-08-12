СБУ порушила дві кримінальні справи проти працівників ЧФ Росії

За матеріалами Служби безпеки України у взаємодії з Державною податковою інспекцією України в м. Севастополь порушено дві кримінальні справи стосовно співробітників Чорноморського флоту РФ за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України порушено стосовно головного бухгалтера підприємства «Будівельне управління ЧФ РФ» громадянина Російської Федерації, за фактом умисного ухилення впродовж 2007-2008 років від сплати податків до бюджету України на суму понад 4 млн. грн.

Кримінальну справу за цією ж статтею ККУ порушено щодо керівника окремого господарського підрозділу ЧФ РФ - 64-го Управління Міністерства оборони РФ за фактом несплати податків під час проведення будівельно-монтажних робіт і завдання шкоди бюджету України на суму понад 2, 9 млн. грн.

Досудове слідство за справами триває.

Як запевнив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, «кримінальні справи розслідуються відповідно до чинного законодавства України". Всі структури, підкреслив він, незалежно від приналежності і громадянства їхніх керівників мають сплачувати податки до бюджету України у повному обсязі, відповідно до законодавства нашої держави.