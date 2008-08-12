Дітей Саакашвілі привезли до Криму
19:27, 12 серпня 2008Крым
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Дружина відбула до Тбілісі
До Тбілісі із України разом з керівниками держав відбула дружина Президента Грузії Сандра СААКАШВІЛІ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
Зокрема, за даними прес-служби, С.СААКАШВІЛІ разом з дітьми прибула до України з Пекіну. Діти залишилися в Криму на відпочинок, а дружина Президента Грузії відбула до Тбілісі разом із главами демократичних держав.
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