Дітей Саакашвілі привезли до Криму

До Тбілісі із України разом з керівниками держав відбула дружина Президента Грузії Сандра СААКАШВІЛІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Зокрема, за даними прес-служби, С.СААКАШВІЛІ разом з дітьми прибула до України з Пекіну. Діти залишилися в Криму на відпочинок, а дружина Президента Грузії відбула до Тбілісі разом із главами демократичних держав.