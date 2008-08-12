Ющенко: Україна втягується у військові конфлікти, не бажаючи того

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає небезпечним прецедентом використання кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, базованого у Севастополі, у військових операціях або діях з блокування акваторії Чорного моря по лінії грузинського кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в аеропорту «Сімферополь» перед візитом в Грузію.

«Мене хвилює використання Чорноморського флоту в військових діях або блокуванні акваторії Чорного моря. Це небезпечний прецедент», - сказав глава Української держави. За його словами, через такі прецеденти Україна втягується у військові конфлікти, не бажаючи того.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що в зв`язку з цим Міністерство закордонних справ України висловило свою позицію з даного питання. Президент сподівається, що ближчим часом між Україною та Росією розпочнуться переговори щодо укладання угоди про особливості використання російського Чорноморського флоту, дислокованого в Україні, у конфліктах третіх сторін. За його словами, дане питання обговорюватиметься в рамках Підкомісії з ЧФ РФ Міждержавної українсько-російської комісії.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в цьому питанні якнайшвидше має бути поставлена крапка. «Це чутливе для нас питання, і ми б хотіли якнайшвидше розставити відповідні крапки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Україна застерегла російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту РФ в конфлікті навколо Південної Осетії.

"З метою запобігання виникненню обставин, при яких Україна може бути втягнута в збройний конфлікт і військові дії через участь у них військових формувань ЧФ РФ, який тимчасово базується на території України, українська сторона залишає за собою право, відповідно до норм міжнародного права і законодавства України, заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у вищезазначених діях", йдеться в заяві МЗС України.

Також Україна висловила стурбованість тим, що Росія зволікає з підготовкою і підписанням угоди про участь ЧФ РФ, що дислокується на території України, в конфліктних ситуаціях.

У відповідь Міністерство закордонних справ РФ висловило здивування тоном і змістом цієї заяви МЗС України. У коментарі російського зовнішньополітичного відомства наголошувалося, що заходи, які українська сторона погрожує застосувати, не відповідали б російсько-українським договорам і були б недружніми по відношенню до Російської Федерації.