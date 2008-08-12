Кримські татари закликають Росію і Грузію до переговорів

Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає жителів Криму виступити проти ескалації військового протистояння між Грузією і Росією.

Про це йдеться в заяві Президії Меджлісу, прийнятій сьогодні.

В документі, текст якого передано УНІАН, Меджліс кримськотатарського народу закликає кримчан вимагати від уряду Росії негайно вивести свої війська з території Грузії, а від уряду Грузії – приступити до прямих переговорів з осетинським і абхазькими народами про принципи взаємного проживання і розвитку.

«Широкомасштабні бойові дії, здійснювані російськими військами в Грузії, – на території, що знаходиться дуже близько від Криму, пряма участь у бойових діях кораблів і підрозділів Чорноморського флоту Росії, що базуються в Севастополі, категоричне неприйняття керівництвом Російської Федерації зусиль міжнародних організацій з виключення насильницьких заходів у врегулюванні виникаючих конфліктів, викликають особливе занепокоєння жителів Криму. Стало очевидним, що Україні слід зробити всі кроки до того, щоб в найкоротші терміни знайти своє місце в системі європейської і міжнародної безпеки», - наголошується в заяві.