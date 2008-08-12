Чи дозволяти кораблям ЧФ повернутися?

У Секретаріаті Президента України ще не ухвалено рішення, дозволяти чи ні кораблям Чорноморського флоту Росії, які брали участь у грузинсько-осетинському конфлікті, повертатися до Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК сьогодні на брифінгу в Києві.

«Стосовно того, повернуться чи ні (кораблі ЧФ – УНІАН), давайте почекаємо», - сказав А.ГОНЧАРУК.

Водночас він наголосив, що українська сторона була поінформована про вихід групи кораблів ЧФ із Севастополя перед його здійсненням. Зокрема йшлося, що бойові кораблі виконуватимуть звичайні завдання.

Разом з тим А.ГОНЧАРУК висловив думку, що порядок діяльності ЧФ у Севастополі до кінця не врегульований, хоча “українська сторона неодноразово ініціювала це питання”. “До цього питання треба повертатися”, – наголосив А.ГОНЧАРУК.

10 серпня Україна застерегла російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту РФ в конфлікті навколо Південної Осетії.

"З метою запобігання виникненню обставин, при яких Україна може бути втягнута в збройний конфлікт і військові дії через участь в них військових формувань ЧФ РФ, який тимчасово базується на території України, українська сторона залишає за собою право, згідно з нормами міжнародного права і законодавства України, заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і судів, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях", говориться в заяві МЗС України.

Також Україна висловила стурбованість тим, що Росія зволікає з підготовкою та підписанням угоди про участь ЧФ РФ, що дислокується на території України, у конфліктних ситуаціях.

У відповідь Міністерство закордонних справ РФ висловило подив тоном і змістом цієї заяви МЗС України. У коментарі російського зовнішньополітичного відомства зазначалося, що заходи, які українська сторона загрожує застосувати, не відповідали б російсько-українським договорам і були б недружніми по відношенню до Російської Федерації.