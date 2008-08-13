У Керчі концентрація нафти не перевищує нормативні показники

Концентрації нафтопродуктів у морській воді в Керчі не перевищують нормативні показники.

Про це свідчать дані моніторингу. Відбір проб води проводиться санепідслужбою щотижнево у рекреаційних зонах - на пляжах, місцях купання, міській набережній Керчі.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, у всіх досліджених 11 пробах із 10-х контрольних точок концентрації нафтопродуктів не перевищують нормативні показники: вміст нафтопродуктів коливався від 0,024 мг/дм3 (пляж "Підмаячне") до 0,031 мг/дм3 (пляжі міський, "Старо-Карантинний") при ГДК 0,3 мг/дм3. При візуальному огляді узбережжя Чорного і Азовського морів у межах міста забруднення узбережжя не виявлено.

В Автономній Республіці Крим всього нараховується 379 пляжів. Працює 92,6%, залишаються закритими 3 пляжі у м. Ялті (міські "Солнечный", "Ливадия", санаторію "Золотой пляж") через невідповідність санітарно-технічному стану. Решта - не відкриті і не мають дозвільних документів.