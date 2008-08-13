Депутат НУ-НС: Кримську автономію необхідно ліквідувати

Якби автономія Криму була ліквідована, то утвердження в Україні унітарної держави однозначно пішло б на користь просуванню до НАТО, вважає народний депутат-«нашоукраїнець» Андрій ПАРУБІЙ.

Говорячи про можливість повторення аналогічної грузинській ситуації на Кримському півострові, депутат зауважив, що «величезна кількість українських політичних партій, в тому числі парламентських, фактично виступають як проросійське лоббі», йдеться у коментарі А.ПАРУБІЯ, який розміщений на офіційному сайті НУ-НС.

Але, на думку депутата, «на сьогодні – при всіх цих обставинах, при всій інформаційній окупації, все-таки більшість населення підтримує перебування Криму у складі української держави».

«Просто немає підстав, немає готовності громадської думки, які дозволили б Росії реалізовувати більш агресивні сценарії. Тому для Росії зараз важливо, щоб через активну діяльність своїх політиків і громадських структур збільшити в Криму кількість людей, які б підтримували від’єднання від України в приєднання його до Росії. На сьогодні за соціологічними дослідженнями більшість кримчан підтримує автономний статус республіки у складі Української держави – там немає достатньої кількості людей, який Росія могла б використовувати в сценаріях, схожих на ті, які діють в Абхазії, Осетії чи в Придністров’ї», - сказав він.