Україна не має юридичних підстав не пустити кораблі ЧФ РФ назад у Крим

Україна не має юридичних підстав не пустити кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації на територію України після їх участі в кавказькому конфлікті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

За його словами, діючий до сьогоднішнього дня порядок передислокації і перетину кордону кораблями Чорноморського флоту не передбачав відповідальності за порушення умов передислокації і перетину кордону, що дозволило кораблям вийти з бази у Криму офіційно до Новоросійська, а насправді – в зону конфлікту.

Також А.ШЛАПАК зазначив, що сьогодні, за різними підрахунками, на території України перебуває більше 10 тис. російських військових, які офіційно не зареєстровані в Україні.

А.ШЛАПАК зазначив, що сьогодні указами Президента був уведений в дію новий порядок передислокації та перетину кордону військових формувань інших країн, який передбачає відповідальність аж до вимоги порушникам негайно залишити територію України.

Щодо санкцій кораблям ЧФ, які заявили, що йдуть до Новоросійська, а фактично направилися в зону бойових дій на Кавказ, то цей новий порядок до них не може бути застосований. «На жаль, документ не має зворотної сили (у часі – УНІАН), і, таким чином, юридичних підстав говорити про те, що у нас є можливість вимагати певної відповідальності від кораблів Чорноморського флоту, на превеликий жаль, у нас немає», - сказав А.ШЛАПАК.

Він підкреслив, що це демонструє недосконалість українського законодавства в цьому питанні. А.ШЛАПАК зазначив, що відповідний порядок був фактично ухвалений одноголосно постановами уряду ще у липні, але з невідомих причин так і не набрав чинності. Тоді, за словами А.ШЛАПАКА, за цю постанову проголосували одноголосно всі члени уряду.

Він також поінформував, що сьогоднішні укази Президента повністю відтворюють вищезазначені постанови уряду, а також містять ряд доручень уряду щодо підготовки документів, необхідних для запровадження нового порядку перетину кордону.

А.ШЛАПАК висловив переконання, що уряд виконає всі ці доручення.

Крім того, заступник глави Секретаріату Президента повідомив, що сьогоднішнє рішення РНБО було ухвалено шляхом опитування членів РНБО, і 12 із 14 членів РНБО позитивно висловились за схвалення відповідних порядків. Не підтримали цей документ два члени РНБО: прем’єр-міністр та міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня вранці в один з портів Абхазії прибули флагман ЧФ ракетний крейсер "Москва", сторожовий корабель "Сметливый", декілька кораблів супроводу і три десантні кораблі ВМФ Росії.

Того ж дня МЗС України застеріг російську сторону від можливої участі кораблів ЧФ РФ у конфлікті навколо Південної Осетії.

"З метою запобігання виникненню обставин, при яких Україна може бути втягнута в збройний конфлікт і військові дії через участь в них військових формувань ЧФ РФ, який тимчасово базується на території України, українська сторона залишає за собою право, згідно з нормами міжнародного права і законодавства України, заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і судів, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях", говориться в заяві МЗС України.