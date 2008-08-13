3,6 тис. першокласників приймуть сімферопольські школи
17:23, 13 серпня 2008Крым
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Дані без приватних шкіл
1 вересня сімферопольські школи комунальної форми власності приймуть 3,6 тисячі першокласників.
Про це повідомила начальник міського управління освіти Ірина ШИХОРЄВА, інформує прес-центр міськради Сімферополя.
Минулого року було приблизно стільки ж першокласників - близько 3,5 тисяч.
Всього в 2008/09 навчальному році в школах міста навчатиметься близько 37 тисяч дітей.
І.ШИХОРЄВА повідомила, поки що не відомо, скільки школярів виберуть навчання рідною мовою. «Класи, як правило, формуються 5 вересня, тоді і будуть дані», - сказала начальник міського управління освіти.
На сьогоднішній день у Сімферополі працює 52 школи комунальної форми власності і 11 приватних (платних) шкіл.
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