«Ніс» танкера-шкідника піднято з дна Керченської протоки

Носову частину російського танкера “Волгонефть-139” піднято з дна Керченської протоки та сьогодні відбуксовано по Керч-Єнікальському каналу до порту Кавказ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, підняття судна зі дна Керченської протоки вирішило одразу дві проблеми: усунуто загрозу подальшому забрудненню навколишнього середовища нафтою і нафтопродуктами, які знаходяться на борту танкера, і забезпечено безпеку судноплавства в даному районі. Так, із підняттям судна зі дна Керченської протоки стало можливим відновити проходження суден в даному районі.

Екологічна ситуація у районі буксування задовільна.

Підйом та буксування танкеру “Волгонефть-139” до порту Кавказ здійснювала російська сторона – морськими буксирами “Капитан Задорожный” і “Залив”.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок шторму в листопаді 2007 року в Керченській протоці розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». У результаті в море потрапило понад 1,2 тис. тонн мазуту. Затонули також судна, що перевозили сірку. На затонулих суховантажах було близько 7 тис. тонн сірки.