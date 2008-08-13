Кораблі ЧФ РФ із зони кавказького конфлікту ще не поверталися

Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації поки що не поверталися на територію України після їх участі в кавказькому конфлікті.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомили в Службі інформації і громадських зв`язків Чорноморського флоту РФ, коментуючи поширену в російських ЗМІ інформацію про те, що чотири кораблі ЧФ сьогодні повернулися до Севастополя від берегів Абхазії.

У прес-службі Чорноморського флоту заявили, що ця інформація “не відповідає дійсності”. «Поки наші кораблі не поверталися до Севастополя», - сказали в прес-службі.

На запитання, коли очікується повернення кораблів назад до Севастополя, у прес-службі ЧФ РФ відповіли, що поки що не знають.

*** Сьогодні деякі російські ЗМІ з посиланням на одного з членів екіпажу кораблів повідомили, що «чотири кораблі Чорноморського флоту, які брали участь в операції з примушення Грузії до миру, повернулися в середу до Севастополя».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня вранці в один із портів Абхазії прибули флагман ЧФ ракетний крейсер ”Москва”, сторожовий корабель ”Сметливий”, декілька кораблів супроводження і три десантні кораблі ВМФ Росії.