Молодь запалила свічки миру (фото)

Ініціативна молодь Сімферополя провела в середу увечері акцію «Запали свічку Миру» в пам’ять про жертв кавказького конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла на центральній вулиці Сімферополя – вулиці Пушкінській - під транспарантами з гаслами: «Запали свічку миру!», «Війна – не рішення, ми за мир!», «Не із зброєю, а за столом!».

Організатори акції і перехожі запалили свічки на згадку про загиблих і тих, хто знаходився або до цих пір знаходиться в гарячих точках.

Деякі люди викладали із свічок слово «Мир», багато хто писав на листочках паперу слова співчуття, своє розуміння війни і миру. Акція вийшла багатонаціональною – на листочках були написи на англійській, кримськотатарській, російській, німецькій, турецькій та інших мовах.

Після чого учасники акції, узявшись за руки, організували біля свічок «живий ланцюг».

«Акція – це наша підтримка тим людям, які страждають зараз, незалежно від національності: росіянин, грузин, українець і так далі», - сказала один з організаторів акції Олена ЛОСЄВА.

Акцію провів «Клуб молодих лідерів» - молодь з організації «Коло друзів Сімферополь-Хайдельберг».