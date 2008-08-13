Росія: Ющенко пішов на новий антиросійський крок

Міністерство закордонних справ РФ називає «серйозним антиросійським кроком» підписання Віктором ЮЩЕНКОМ указу про порядок пересування військових формувань ЧФ Росії поза місцями їх дислокації на території України.

Як говориться в заяві МЗС РФ, «українське керівництво пішло на новий серйозний антиросійський крок». «Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ, який претендує на те, щоб в односторонньому порядку регулювати перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Нововведення націлені на те, щоб створити серйозні ускладнення для практичної діяльності флоту в прямій суперечності з базовими угодами між Російською Федерацією і Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 1997 р.», йдеться в заяві. Як відзначається в документі, «цей односторонній крок завдає ще одного удару по переговорному процесу по проблематиці Чорноморського флоту, а в ширшому плані - по всьому комплексу двосторонніх відносин».

У МЗС РФ «викликає подив, що українська сторона знову не потрудилася хоч би дотриматися елементарної дипломатичної пристойності і обговорити дану проблему в рамках Російсько-української міждержавної комісії. І це не дивлячись на те, що зовсім недавно Президент Росії прямо сказав В.ЮЩЕНКО про неприпустимість такої практики».

«Російська Сторона розцінює вказані дії керівництва України як такі, що суперечать духу і букві згаданих угод і Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною 1997 року», - говориться в заяві МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 серпня, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про ситуацію навколо пересувань, пов`язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України» затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України.