Регата, синьо-жовтий рекорд встановлять у Євпаторії

23 серпня – в День державного прапора України – в Євпаторії планується встановити рекорд: підняти над морською затокою найбільший український прапор.

Прапор України, розміром 21,6 на 14,4 м, виготовлений євпаторійськими майстринями швейної фабрики із спеціальної, особливо щільної тканини.

Очікується, що прапор вдасться підняти на висоту понад 150 метрів над Каламітською затокою.

Прапор буде піднятий у рамках водно-спортивного свята «Євпаторія-ралі». Планується, що в змаганні візьмуть участь понад 30 яхт і 20 серфінгів, 25 катерів і 10 байдарок, 12 ялів і ботів, інших плавзасобів.

Євпаторія, набережна ім. В.Терешкової.