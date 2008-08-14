«Кіно-Ялта» пройде у вересні

З 2 по 7 вересня в Ялті (Крим) пройде Міжнародний фестиваль продюсерського кіно «Кіно-Ялта 2008».

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі фестивалю.

У конкурсній програмі фестивалю візьмуть участь 8 фільмів - по 4 від Росії і України. Зокрема, це картини: «Ілюзія страху» Олександра КИРИЄНКА, «Райські птахи» Романа БАЛАЯНА, «Полонений» Олексія УЧИТЕЛЯ, «Нова Земля» Олександра МЕЛЬНИКА.

За традицією просто неба на набережній Ялти для широкої аудиторії відбудуться покази фільмів позаконкурсної програми: «Гра» Олександра РОГОЖКІНА, «Розіграш» Андрія КУДИНЕНКА, «Холодне сонце» Сергія ПОПОВА, «Ніхто не знає про секс-2» Олексія ГОРДЄЄВА, «Індиго» Романа ПРИГУНОВА. Картини представлять їх автори - відомі режисери, актори і продюсери.

Цього року журі фестивалю очолить режисер Павло ЧУХРАЙ (Росія). Його картина «Російська гра» отримала Гран-прі «Кіно-Ялта 2007».

Конкурсні картини оцінюються за такими номінаціями: «За найкращий фільм», «За найкращу режисерську роботу», «За найкраще виконання жіночої ролі», «За найкраще виконання чоловічої ролі». Головний приз фестивалю - «Велике золоте яблуко».

Організаційним комітетом і дирекцією фестивалю також вручається приз «За вірність професії». Лауреатом цього році стане народний артист Росії, режисер, сценарист Станіслав ГОВОРУХІН.

«Цього року під час фестивалю «Кіно-Ялта» відбудеться презентація нового фестивалю «Забуте кіно», в рамках якого будуть показано кілька знаменних художніх фільмів радянського періоду, які могли б претендувати на актуальність і в наші дні, оскільки мають сучасне звучання і зачіпають животрепетні теми», - зазначили в прес-службі фестивалю. До програми увійшли картини «Щовечора об одинадцятій» (1969), «Неосудний» (1969), «Пісні моря» (1970).

Організатором фестивалю продюсерського кіно «Кіно-Ялта» третій рік є компанія «Інтерфест» (Москва). Кінофестиваль проходить за підтримки Міністерства культури Російської Федерації і Ради міністрів Криму, за участю Гільдії продюсерів Росії та Асоціації продюсерів України.

Завдання кінофестивалю - виявлення і підтримка кращих проектів, розроблених кінопродюсерами України і Росії, а також підвищення рівня кіновиробництва обох країн і збереження традиційних зв`язків українських і російських кінематографістів, зазначають у прес-службі.