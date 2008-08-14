Кравчук: приїжджає Лужков і нявкає тут у нас про Крим. Ну і хай нявкає

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК переконаний, що сьогодні ставити питання про вихід з території України певних областей, у тому числі й Криму з правової точки зору неможливо.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День”, опублікованому сьогодні.

Л.КРАВЧУК наголосив, що свого часу Україна зробила все, щоб вийти з Радянського Союзу, суворо дотримуючись Конституції і міжнародних нормативів.

“Знаєте, коли мені сьогодні говорять, мовляв, а раптом завтра Донецьк, Крим чи Луганськ захоче заявити, що вони йдуть до Росії, що тоді? Так от тоді я підніму архіви й скажу, що 1991 року в Донецькій області за незалежну українську державу проголосувало 65% мешканців. Не було жодної території (в тому числі Крим і навіть Севастополь), де проголосували б за незалежність України з результатом менше, ніж 50 відсотків. Я їм покажу ці документи, затверджені та зафіксовані в ООН та інших міжнародних структурах”, - наголосив Л.КРАВЧУК.

За його словами, тому для України сценарій, який сьогодні дехто прогнозує для держави, не підходить. “Ми просто ідеально вийшли на міжнародні норми! Повторюю: ми - незалежна Україна, досягнута референдумом, і ми здобули свою незалежність, суворо дотримуючись Конституції та міжнародних принципів. Так що ми в цьому плані чисті як кристал, і тут до нас ніхто не підточить ніс, яким би тонким цей ніс не був! Я кожному викладу на папері, в документах цифри і скажу: «Бачиш? Не повилазило?»... От, скажімо, приїздить ЛУЖКОВ (мер Москви Юрій ЛУЖКОВ – УНІАН) і нявкає тут у нас про Крим. Ну і нехай собі нявкає, ми в цьому плані дуже суворо окреслені”, - зазначив Л.КРАВЧУК.

Водночас, на його словами, є один момент: необхідно мати в Криму на всіх ключових посадах людей державних, людей-патріотів, людей, які захищають Україну й Крим. “Саме тут необхідно діяти вже сьогодні. А вдавати, що ми впливаємо на світові процеси? Ви знаєте, я — реаліст, і я не хочу, щоб наші люди обманювалися, хоча, безумовно, така ілюзія величі тішить націю”, - зауважив він.