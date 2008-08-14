У Ялти – новий побратим

У Ялти з`явився ще один побратим. Підписано договір про побратімство між Ялтою і столицею Бурятії - містом Улан-Уде.

Договір про побратімство з Улан-Уде включає співпрацю в області освіти, культури, спорту, туризму, повідомляє офіційний сайт Ялти.

Місто Улан-Уде стало 16 містом-побратимом Ялти.

Мер Улан-Уде Геннадій АЙДАЄВ відзначив, що у Ялти і Улан-Уде багато спільного. Зокрема, в Улан-Уде сьогодні активно розвивається курортна сфера – з`явилися новий сучасний аеропорт, готелі на рівні світових стандартів.

Гордість Бурятії - озеро Байкал. Г.АЙДАЄВ повідомив, що був сьомою людиною в світі, яка опустилася на максимально можливу глибину озера, і пообіцяв меру Ялти Сергію БРАЙКУ, що той стане восьмою, коли приїде на офіційне запрошення мерії Улан-Уде на День міста у вересні.