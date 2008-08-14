Прокуратура цікавиться, що за земельне беззаконня в Саках

Прокуратурою Криму готуються документи реагування щодо відповідальності посадових осіб Сакської районної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, Сакська РДА перетворилася «на справжній архів земельних прохань громадян – більше тисячі заяв за останні два роки було «поховано». Заяви громадян залишилися без розгляду і відповіді. Крім того, прокурори налічили ще більше тисячі безпідставних відмов.

«Зокрема в райдержадміністрації відхилили 77 прохань на підставі відсутності документів, надання яких не передбачене законом. Чиновники діяли з позицій виборчого підходу: в той час, як одним громадянам відмовляли у виділенні землі, приміром, на підставі відсутності вільних земель, іншим – погоджували виділення ділянок. Таким чином, чиновники порушили права понад трьох тисяч громадян», - йдеться в повідомленні.

На сьогодні органами прокуратури дано зворотний хід 17 рішенням органів влади і місцевого самоврядування півострова, прийнятих з порушенням законодавства про дозвільні процедури. Третя частина протестів внесена на рішення виконкому Сімферопольської міської ради у сфері земельних відносин. Прокурорські перевірки тривають.