СБУ в захваті від указів Ющенка щодо флоту Росії

Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА і рішення Ради національної безпеки і оборони про порядок перетину українського кордону військовими Чорноморського флоту Росії відповідають національним інтересам нашої держави і не є антиросійськими.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Зокрема, вона зазначила, що СБУ і в. о. голови Служби Валентин НАВИВАЙЧЕНКО надавали керівництву держави свої пропозиції щодо необхідності чіткого. систематичного, регулярного і повного контролю за військовими формуваннями, що тимчасово перебувають на території України, як це передбачено міжнародними нормами. Ці пропозиції СБУ знайшли своє відображення у рішенні РНБО, додала начальник прес-служби відомства.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, позиція СБУ полягає в тому, що треба чітко знати, яке озброєння ввозиться на територію нашої держави; скільки іноземних військових перебуває на нашій території.

«Якщо міжнародні угоди, у тому числи двосторонні, не врегульовують це питання, то застосовується національне законодавство, як це робиться в усіх країнах світу», - наголосила М.ОСТАПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент В.ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебувають на території України.

Порядком, серед іншого, встановлюється, що для перетину кордону України військовими кораблями або літаками ЧФ РФ командування флоту не пізніше ніж за 72 години надсилає через штаб ВМС Збройних сил України до Генштабу ЗСУ відповідне повідомлення.

У такому повідомленні обов`язково зазначаються відомості про наявність на таких військових кораблях або літаках осіб, озброєння, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин, військового майна та обладнання, що транспортується.

У разі отримання згоди командування ЧФ інформує не пізніше ніж за одну добу до перетину державного кордону штаб Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та відповідний митний орган України.

У випадку невиконання зазначених вимог служби державних контрольних органів України невідкладно інформують про це Міністерство закордонних справ України та можуть від імені України вимагати від військового корабля або літака ЧФ негайно залишити внутрішні води і територіальне море України або її повітряний простір.