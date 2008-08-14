Кравчук хоче подивитися, як зупинять російські кораблі

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що не пустити до України кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації можна, лише відкривши по них вогонь.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День”, опублікованому сьогодні.

Л.КРАВЧУК назвав такий сценарій неприпустимим.

Зокрема, коментуючи заяви МЗС про можливий недопуск в Україну кораблів ЧФ РФ, Л.КРАВЧУК зауважив, що така можливість дійсно передбачена нормативними документами. За його словами, коли держава, яка базує свої військові частини на території іншої країни, хоче використати ці сили у війні проти когось, вона повинна була поцікавитися позицією України. “Але, по-перше, в цьому випадку ми не знали, чи буде ця держава використовувати свої кораблі з військовою метою, але зробили таку заяву заздалегідь. Це є некоректним”, - сказав він.

Також, на думку Л.КРАВЧУКА, не варто роздувати питання про виведення ЧФ до 2017 року. “На мій погляд, в цьому випадку заява мала бути дещо іншою. Ми повинні були чітко заявити, що ми - мирна держава, яка сповідує принцип нейтралітету, і ми не хочемо бути втягнутими в жодний конфлікт, тому ми звертаємося до міжнародних організацій, до судів, які мають допомогти нам визначитися з базуванням російського флоту. Якщо говорити, то треба говорити по суті, говорити розлого й серйозно. А сказати, що ми не пустимо ЧФ? Знаєте, ось я дуже хочу, щоб Юрій ЄХАНУРОВ (міністр оборони) пояснив мені, яким чином він збирається не пустити російські кораблі до Севастополя? Він що, відкриє вогонь по кораблях, коли вони будуть іти?”, - зауважив перший Президент України.

Л.КРАВЧУК підкреслив, що тему виведення Чорноморського флоту необхідно розвивати у відповідних нотах, адресованих Росії й низці інших країн. Він нагадав, що у Будапештській угоді зазначено, що ядерні держави виступають гарантом нашої безпеки. “Чому б нам не звернутися до цих країн і не сказати: ви - гарант, ми - мирні люди, а нас хочуть втягнути у війну, не допустіть цього. Це і є позиція, а говорити про те, що ми поставимо якісь огорожі, не пустимо російські кораблі? Я не бачу механізму. Якщо це почати якимось чином виконувати, вистроювати перешкоди тощо, то ситуація наступна: російські кораблі на чолі з величезним крейсером «Москва» ідуть у Севастополь, і якщо дотримуватися заявленого принципу, що треба робити? Вогонь!”, - наголосив він.

“Повірте мені: як тільки буде зроблено перший постріл, ми отримаємо дуже швидку і дуже могутню відповідь на все, що хочемо, і чого не хочемо. Я веду до того, що при владі повинні бути спокійні, врівноважені, грамотні, толерантні люди, які думають про нації, а не про амбіції. Кожне слово, кожна кома, кожна крапка в документах, особливо коли в цих документах йдеться про військові дії, конфлікти, гарячі точки, повинні бути уважно вивірені, виписані, витримані в принципах найвищих гарантій міжнародних документів”, - зауважив Л.КРАВЧУК.

Він підкреслив, що не можна собі дозволяти говорити на такому рівні про такі речі, знаючи, що цього не буде виконано.