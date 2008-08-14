Куніцин розповів, що він думає про флотський указ

Указ Президента України про порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту Росії поза місцями їх дислокації на території України потребує від місцевих органів влади, передусім, від правоохоронців, митників, серйозного посилення роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на засіданні колегії міськдержадміністрації.

„Усім зацікавленим сторонам необхідно вивчити цей документ і в разі необхідності провести нараду з тим, щоб спільними зусиллями знайти формули виконання президентського указу і не створювати у місті додаткових проблем”, - зазначив він.

С.КУНІЦИН висловив сподівання, що пошук цієї формули, можливо, буде проведено цієї суботи, 16 серпня, під час очікуваної робочої поїздки у Севастополь міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА.

Також С.КУНІЦИН на засіданні колегії висловив стурбованість погіршенням інвестиційної привабливості міста у зв’язку з останніми подіями на Кавказі. Про це, сказав він, об’єктивно свідчить той факт, що впав інтерес серед покупців до першого у поточному році севастопольського аукціону з продажу прав оренди земельних ділянок (УНІАН: перший цьогорічний аукціон у Севастополі з продажу прав оренди на земельні ділянки має відбутися 15 серпня).

На думку голови міськдержадміністрації, покращення інвестиційної привабливості міста слід очікувати, якщо буде прийнято закон про статус Севастополя.

С.КУНІЦИН додав, що у нього нещодавно відбулася розмова на цю тему з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, під час якої було досягнуто порозуміння щодо ідеології проекту цього закону.

„Міська державна адміністрація разом з відповідними міністерствами і відомствами України завершує роботу над проектом даного закону”, - повідомив С.КУНІЦИН.