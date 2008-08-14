Київ: звинувачення Москви не лізе в жодні рамки

У МЗС України вважають безпідставними звинувачення зовнішньополітичного відомства Росії в тому, що Україна ухвалила зміни стосовно перебування Чорноморського флоту РФ в Україні в односторонньому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу посол з особливих доручень МЗС України, заступник голови української частини комісії з питань ЧФ РФ Українсько-російської міждержавної комісії Віктор СЕМЕНОВ.

Він зазначив, що такі серйозні питання вирішуються не через засоби масової інформації, а в ході переговорів.

За його словами, питання перетину ЧФ РФ українського кордону та питання його пересування неодноразово обговорювалось на засіданнях як робочих груп, так і на засіданні підкомісії.

«Це не нове питання для російської сторони», - сказав дипломат, додавши, що таке звинувачення «не лізе в жодні рамки».

В.СЕМЕНОВ повідомив, що Україна пропонувала російській стороні провести у липні засідання усіх робочих груп підкомісії і наприкінці липня – початку серпня провести підсумкове засідання підкомісії.

За його словами, російська сторона відмовилась від проведення цієї зустрічі. У зв’язку з цим В.СЕМЕНОВ назвав поведінку російської сторони «незрозумілою».

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебувають на території України.

Порядком, серед іншого, встановлюється, що для перетину кордону України військовими кораблями або літаками ЧФ РФ командування флоту не пізніше ніж за 72 години надсилає через штаб ВМС Збройних сил України до Генштабу ЗСУ відповідне повідомлення.

У такому повідомленні обов`язково зазначаються відомості про наявність на таких військових кораблях або літаках осіб, озброєння, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин, військового майна та обладнання, що транспортується.

У разі отримання згоди командування ЧФ інформує не пізніше ніж за одну добу до перетину державного кордону штаб Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та відповідний митний орган України.

У випадку невиконання зазначених вимог служби державних контрольних органів України невідкладно інформують про це Міністерство закордонних справ України та можуть від імені України вимагати від військового корабля або літака ЧФ негайно залишити внутрішні води і територіальне море України або її повітряний простір.

Міністерство закордонних справ РФ назвало «серйозним антиросійським кроком» підписання В.ЮЩЕНКОМ указу про порядок пересування військових формувань ЧФ Росії поза місцями їх дислокації на території України.

Як говориться у заяві МЗС РФ, «українське керівництво пішло на новий серйозний антиросійський крок. Президент України В.ЮЩЕНКО видав указ, який претендує на те, щоб в односторонньому порядку регулювати перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Нововведення націлені на те, щоб створити серйозні ускладнення для практичної діяльності флоту в прямій суперечності з базовими угодами між Російською Федерацією і Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 1997 р.». Як відзначається в заяві, «цей односторонній крок завдає ще одного удару по переговорному процесу по проблематиці Чорноморського флоту, а в ширшому плані - по всьому комплексу двосторонніх відносин».

У МЗС РФ «викликає подив, що українська сторона знову не потрудилася хоч би дотриматися елементарної дипломатичної пристойності і обговорити дану проблему в рамках Російсько-української міждержавної комісії. І це не дивлячись на те, що зовсім недавно Президент Росії прямо сказав В.ЮЩЕНКУ про неприпустимість такої практики».