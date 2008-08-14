Чорноморський флот Росії не підкориться Ющенку

Розпорядження влади України, яка зобов`язала Чорноморський флот РФ повідомляти українських військових про свої пересування, не є легітимними для ВМФ Росії. Про це на брифінгу в Москві заявив заступник голови Генштабу РФ Анатолій Ноговіцин. Пряму трансляцію брифінгу вів телеканал "Вести24".

"У нас один верховний головнокомандувач - це президент Російської Федерації для Чорноморського флоту і всякі заяви ззовні для нас не є легітимними", - заявив Ноговіцин.

13 серпня президент України Віктор Ющенко підписав указ, відповідно до якого сили Чорноморського флоту можуть перетинати кордон республіки тільки після повідомлення штабу ВМС України мінімум за 72 години. Незадовго до цього мінюст України назвав участь російських кораблів, що базуються в Криму, в операції у побережжя Абхазії (російські моряки, нагадаємо, потопили грузинський ракетний катер), порушенням договору між Росією і Україною. На думку українського мінюсту, операція російського флоту порушила українське законодавство, частиною якого вважається договір з Грузією про дружбу від 1994 року.

14 серпня дії України отримали нове обгрунтування: представник українського МЗС заявив, що участь російських кораблів в операціях проти третіх країн може стати причиною терактів на території України.

Нову ініціативу Києва раніше прокоментували в МЗС РФ. Російські дипломати не сприйняли рішення обмежити свободу пересувань ЧФ серйозно.

Лента.ру