Майже добу горить сміттєзвалище Севастополя

У Севастополі близько доби тривають спроби локалізувати займання на полігоні твердих побутових відходів (міське сміттєзвалище) у Первомайській балці, вогнем охоплено близько 500 кв. м.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської держадміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО, з учорашнього вечора на полігоні триває боротьба з вогнем, у якій задіяні як пожежні підрозділи Управління МНС у Севастополі, так і пожежна охорона і транспорт низки підприємств міста.

За словами начальника головного управління, для повної локалізації вогню необхідно дві-три доби.

В.ХІБУЧЕНКО повідомив, що запис відеоспостереження за сміттєзвалищем свідчить про те, що пожежа виникла в зоні, де сміття не звалюють. Він припустив, що причиною займання „могло стати сильне сонце”.

Начальник головного управління також констатував, що депутати міської ради вчасно не прислухалися до прохань комунальників переглянути тарифи на утилізацію побутових відходів (представники ЖКГ просили це зробити після пожежі на міському сміттєзвалищі Севастополя минулого літа, яка тривала кілька тижнів – УНІАН), і лише нещодавно вони ухвалили необхідне рішення. За словами В.ХІБУЧЕНКА, тепер на утилізацію кубометра сміття з міського бюджету виділяється 10 грн, що дозволить профінансувати весь цикл необхідних робіт.

Крім того, В.ХІБУЧЕНКО висловив сподівання, що у вересні поточного року під час розгляду змін до міського бюджету у ньому буде передбачено виділення 1 млн грн на забезпечення технології утилізації сміття з обов’язковим його трамбуванням і пересипанням ґрунтом. Раніше такі роботи не здійснювалися через брак коштів, зазначив він.