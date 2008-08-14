67 тисяч літрів спирту-сирцю вилучили в Криму

Співробітники податкової міліції Красноперекопська (Крим) під час проведення оперативних заходів у рамках операцій «Курорт-2008» і «Акциз» вилучили більш як 67 тисяч літрів спирту-сирцю.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, велику партію спирту-сирцю виноградного і плодового намагався збути підприємству Одеської області один із заводів Красноперекопського району автономії. Під час перевірки документів заводу-постачальника встановлено, що ще в жовтні 2005 року за несплату чергового платежу йому анульовано ліцензію на виробництво спирту. Дане підприємство виключене з єдиного реєстру місць зберігання спирту-сирцю, сказано в повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст..204 Кримінального кодексу України.