Хто очолить Євпаторійський порт?
18:00, 14 серпня 2008Крым
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Є три кандидати
До участі в другому етапі конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Євпаторійського морського торговельного порту допущено три кандидати.
Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України, сьогодня відбувся перший етап конкурсу на заміщення вакантної посади керівника даного підприємства.
Комісія розглянула документи претендентів та визначила кандидатів на подальшу участь у конкурсі. До участі в другому етапі конкурсу допущено три кандидати: в.о. начальника Євпаторійського порту Олександра Котельникова, Євгенія Гондзу та Сергія Хільчука.
Кандидати протягом 20 днів повинні підготувати конкурсну пропозицію щодо очікуваного розвитку порту.
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