Хто очолить Євпаторійський порт?

До участі в другому етапі конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Євпаторійського морського торговельного порту допущено три кандидати.

Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України, сьогодня відбувся перший етап конкурсу на заміщення вакантної посади керівника даного підприємства.

Комісія розглянула документи претендентів та визначила кандидатів на подальшу участь у конкурсі. До участі в другому етапі конкурсу допущено три кандидати: в.о. начальника Євпаторійського порту Олександра Котельникова, Євгенія Гондзу та Сергія Хільчука.

Кандидати протягом 20 днів повинні підготувати конкурсну пропозицію щодо очікуваного розвитку порту.