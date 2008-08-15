Насувається сильна спека: МНС закликає громадян бути обережними

У зв’язку зі спекотною погодою МНС закликає громадян бути вкрай обережними на воді і на сонці.

Як зазначається у повідомленні прес-служби МНС, відповідно до прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного центру, у більшості регіонів України у найближчі дні очікується дуже спекотна погода. Зокрема, 16-18 серпня денна температури повітря може досягнути відмітки 35-37°.

У зв’язку з цим рятувальники МНС звертаються до громадян із попередженням про велику загрозу значного зростання нещасних випадків із людьми на водних об’єктах.

МНС закликає бути вкрай обережними, суворо дотримуватися правил безпеки на воді, купатися лише на спеціально обладнаних для цього пляжах, не заходити у воду в нетверезому стані.

Спеціалісти також просять батьків не залишати без нагляду дітей під час перебування біля води.