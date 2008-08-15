Прогноз погоди в Криму на вихідні

У Сімферополі +36°, в Алушті +31°

16-17 серпня у Криму без опадів, повідомляє Український Гідрометцентр. 16-17 серпня вночі 17-22°, вдень 31-36°. За прогнозами gismeteo, в Євпаторії 16 серпня вдень 28-30°, 17 серпня - 27-29°. В Алушті 16-17 серпня вдень 29-31°. У Феодосії 16-17 серпня вдень 31-33°. У Керчі 16 серпня вдень 30-32°, 17 серпня - 28-30°. У Сімферополі 16 серпня вдень 34-36°, 17 серпня - 32-34°. У Севастополі 16 серпня вдень 27-29°, 17 серпня - 26-28°. В Ялті 16 серпня вдень 32-34°, 17 серпня - 33-35°.

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