Прогноз погоди в Криму на вихідні

08:33, 15 серпня 2008
Крым
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У Сімферополі +36°, в Алушті +31°

16-17 серпня у Криму без опадів, повідомляє Український Гідрометцентр. 16-17 серпня вночі 17-22°, вдень 31-36°.

За прогнозами gismeteo, в Євпаторії 16 серпня вдень 28-30°, 17 серпня - 27-29°.

В Алушті 16-17 серпня вдень 29-31°.

У Феодосії 16-17 серпня вдень 31-33°.

У Керчі 16 серпня вдень 30-32°, 17 серпня - 28-30°.

У Сімферополі 16 серпня вдень 34-36°, 17 серпня - 32-34°.

У Севастополі 16 серпня вдень 27-29°, 17 серпня - 26-28°.

В Ялті 16 серпня вдень 32-34°, 17 серпня - 33-35°.

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