Прогноз погоди в Криму на вихідні
08:33, 15 серпня 2008Крым
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У Сімферополі +36°, в Алушті +31°
16-17 серпня у Криму без опадів, повідомляє Український Гідрометцентр. 16-17 серпня вночі 17-22°, вдень 31-36°.
За прогнозами gismeteo, в Євпаторії 16 серпня вдень 28-30°, 17 серпня - 27-29°.
В Алушті 16-17 серпня вдень 29-31°.
У Феодосії 16-17 серпня вдень 31-33°.
У Керчі 16 серпня вдень 30-32°, 17 серпня - 28-30°.
У Сімферополі 16 серпня вдень 34-36°, 17 серпня - 32-34°.
У Севастополі 16 серпня вдень 27-29°, 17 серпня - 26-28°.
В Ялті 16 серпня вдень 32-34°, 17 серпня - 33-35°.
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