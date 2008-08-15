Ющенко привіз дружину Саакашвілі на держдачу до Криму

Разом з президентом України Віктором Ющенком із Тбілісі до Криму знову прилетіла дружина Михайла Саакашвілі — Сандра Рулофс. Літак приземлився на військовому аеродромі Бельбек близ Севастополя.

Нагадаємо, раніше вона привезла сюди дітей — Николаза і Эдварда, які залишалися на держдачі №8 у Мухалатці (14 км. від Сімеїзу) під наглядом Катерини Ющенко. Цей об`єкт не виділяється особливою комфортністю, але гарантує високу безпеку відпочинку VIP-персон, пише Сєгодня

Система контролю дозволяє виявляти об`єкти, що наближаються, вже на відстані 1,5-2 км. З найближчих висот можна побачити лише край даху господарчого блока. Вихід з моря охороняється патрульним катером. У радянські часи це місце уподобали 1-й секретар ЦК КПУ Володимир Щербіцький і голова радянського МЗС Андрій Громико. А вже після розпаду СРСР там прописався Леонід Кучма. Двічі при зустрічах в Криму сусідню "дев`ятку" Леонід Данилович віддавав в розпорядження Володимира Путіна. 2-поверхові особняки з мансардами держдач №8 і 9 знаходяться на відстані у пів кілометра один від одного. У кожного — вихід до пляжу з ліфтами і закриті басейни з підігрівом, що наповнюються морською водою.

Новою визначною пам`яткою Мухалатки з появою там Віктора Ющенка став десяток вуликів. Під час кримських канікул президент практично не покидає територію. У запланованих заходах президентської чети значаться відвідини артеківського фестивалю «Наша земля — Україна». Якщо до 18 серпня в Криму затримається Сандра Рулофс, то можливо в «Артеку» її побачать разом з Катериною Ющенко.