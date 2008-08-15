Фотовиставка для незрячих відкрилась у Сімферополі

У Сімферополі голова Верховної Ради, засновник Фонду «Open Ukraine» Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні відкрив фотовиставку для незрячих «Доторкнутися і побачити».

Як передає кореспондент УНІАН, виставка тактильних фото Юрія БІЛАКА експонується в приміщенні Кримського академічного українського музичного театру.

Як зазначив перед відкриттям виставки А.ЯЦЕНЮК, Фонд «Open Ukraine» підтримав цей культурно-соціальний благодійний проект тому, що він «допомагає побачити Україну в новому світлі: інноваційною, відповідальною, з європейською ментальністю».

В основі виставки світлини з колекції Ю.БІЛАКА «Українці». Раніше виставка, яка, зокрема, надає допомогу незрячим «побачити» та почути опис світлин, експонувалася в Києві, Донецьку і Львові. Там її подивилися 15 тис. чоловік. Всього виставка «Торкнутися і побачити» пройде в дев`яти містах України.

Кожну експоновану роботу супроводжує голосовий опис. Тексти озвучили представники творчої та політичної еліти України. Зокрема, голосами тактильних робіт стали А.ЯЦЕНЮК, Катерина ЮЩЕНКО, Володимир ГРИШКО, Ніна МАТВІЄНКО. «Коли озвучували, вкладали душу. Частинка душі в них (у роботах – УНІАН) все ж таки є», - сказав український спікер.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що проблеми незрячих людей в Україні не розв`язуються на належному рівні. Він закликав всіх небайдужих українців допомогти незрячим людям.