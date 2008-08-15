Спекуляції навколо статусу Криму мають присікатися на кореню

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в Криму не може повторитися ситуація, подібна південноосетинській.

Про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН щодо того, що багато політиків проводять паралелі між Кримом і Південною Осетією, і чи не вважає він, що ситуація в Криму може повторитися.

«На превеликий жаль, в зовнішньополітичну карту почали грати у внутрішньополітичних інтересах - треба ж готуватися до наступних виборів. Треба ж показати, хто кого більше любить: або антиросійська риторика, або антигрузинська риторика. Треба ж електоральні бали набирати», - сказав голова ВР про заяви політиків.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він не бачить навіть якоїсь мінімальної паралелі між подіями в Грузії і Південній Осетії і Автономною Республікою Крим. «Україна - цілісна унітарна держава, автономія (Кримська автономія – УНІАН) має всі права автономії, і політичні спекуляції навколо статусу Автономної Республіки Крим, території держави Україна мають присікатися на кореню», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що це питання має об`єднати всі політичні сили України, незалежно від їх кольору.

Як повідомлялося, раніше паралель між Південною Осетією і Кримом проводили як українські комуністи, так і представники блоку «Наша Україна – Народна самооборона».