ОБСЄ, ООН і ПАРЄ умили руки

Міжнародні організації показали повну і тотальну неспроможність у розв’язанні конфлікту на території Грузії, вважає голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Сімферополі.

«У конфлікті на території Грузії, на превеликий жаль, міжнародні організації показали повну і тотальну неспроможність», - сказав український спікер. «Війна практично проходить більше тижня, а якихось міжнародно-правових механізмів чи то в рамках Організації Об`єднаних Націй, чи то Ради безпеки Організації Об`єднаних націй, чи то ОБСЄ, чи то Парламентської Асамблеї Ради Європи не існує», - додав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, на жаль, цілий ряд організацій зайняв позицію «сидіть і чекайте», а друга частина організацій через труднощі ухвалення рішення фактично виявилася не в змозі що-небудь зробити. Голова ВР України зазначив, що тільки завдяки посередництву ряду політиків, і зокрема президентів низки країн, вдалося припинити кровопролиття в Грузії.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що найскладніше ще попереду. Зокрема, для відновлення зруйнованої інфраструктури, визначення статусу територій на Кавказі потрібно десятки років.