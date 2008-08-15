Кравчук пропонує позбавляти громадянства «подвійних» кримчан

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що влада повинна позбавляти українського громадянства українців у Криму, які можуть мати російські паспорти.

Про це він сказав в інтерв’ю “Газеті по-українські” №147 від 15 серпня.

“Президент може позбавити указом або комісія. Викликають громадянина, і йому кажуть вибирати. Вибирає російське — позбавляють українського й він стає іноземцем. На нього не поширюються жодні права”, - зауважив Л.КРАВЧУК.

На його переконання, у Криму треба поставити на всі ключові посади патріотів і державників.

“Так, як зробила Росія у Південній Осетії. Там немає жодного керівника, який не проходив службу в Росії. Тільки їхній президент — осетин, всі інші — росіяни або які працювали в Росії”, - додав Л.КРАВЧУК.