ЧФ Росії: військові займаються повсякденною діяльністю
15:55, 15 серпня 2008Крым
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Який вищій ступінь бойової готовності?
У штабі Чорноморського флоту Російської Федерації стверджують, що військові частини флоту займаються повсякденною діяльністю у штатному режимі.
Про це УНІАН повідомили в службі інформації і громадських зв’язків Чорноморського флоту РФ.
Коментуючи інформацію про переведення підрозділів ЧФ у вищій ступінь бойової готовності, у штабі флоту наголосили, що «нічого такого немає». «Чорноморський флот Росії у Севастополі займається повсякденною діяльністю у штатному режимі», - підкреслили у службі інформації і громадських зв’язків ЧФ Росії.
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