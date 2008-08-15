У Криму «скосили» 9,5 тисяч кущів конопель і маку

З початку літа в Криму знищено більш як 9,5 тис. кущів конопель і маку, про це сьогодні повідомив Відділ зв`язків із громадкістю Головного управління МВС України Криму.

Як говориться в повідомленні кримської міліції, на території АРК з 1 червня по 1 вересня цього року проводиться спеціальна оперативно-профілактична операція, мета якої - виявлення і знищення нелегальних посівів наркомістких рослин.

”З початку проведення операції за виявленими фактами порушено 17 кримінальних справ (ст. 310 Кримінального кодексу України), знищено більше 9,5 тис. кущів конопель і маку”, - інформує міліція Кримської автономії.