Герасим’юк збирає у Криму інформацію щодо видачі паспортів РФ

Народний депутат України (фракція НУ-НС), член парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Ольга ГЕРАСИМ’ЮК направила депутатське звернення до Служби безпеки України з проханням взяти під контроль ситуацію щодо видачі російських паспортів українським громадянам.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби блоку «Наша Україна - Народна самооборона».

“У зв’язку з подіями у Грузії, сьогодні велике занепокоєння викликає інформація про наявність паспортів Російської Федерації в українських громадян”, – зауважила народний депутат, додавши, що така ситуація потребує серйозної перевірки з боку СБУ.

О.ГЕРАСИМ’ЮК нагадала, що основною причиною свого вторгнення на територію Грузії Росія називала “захист російських громадян на території Південної Осетії”. “Ні для кого не секрет, яким чином на території Південної Осетії опинилась така кількість російських громадян, адже паспорти громадян Російської Федерації масово видавались жителям Південної Осетії”, – сказала депутат.

Також О.ГЕРАСИМ’ЮК зазначила, що, працюючи в Кримському окрузі як депутат, вона зараз збирає інформацію щодо видачі громадянам України в Криму російських паспортів.