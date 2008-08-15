Україна поінформувала СНД про вихід з угоди з Росією щодо РЛС

Україна поінформувала Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав про вихід з угоди з Росією щодо станцій радіолокаційного попередження про ракетний напад (РЛС).

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби МЗС України щодо припинення дії Україною Угоди про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору від 6 липня 1992 року.

МЗС нагадує, що 13 серпня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ „Про припинення дії Угоди про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору”, укладеної 6 липня 1992 року.

На підставі зазначеної Угоди в рамках Співдружності Незалежних Держав вузли СПРН у Мукачевому та Севастополі функціонували в єдиній системі з іншими засобами систем попередження про ракетний напад (СПРН) та контролю космічного простору (ККП) країн СНД.

Враховуючи те, що з виходом Російської Федерації з двосторонньої Угоди між урядом РФ та урядом України про засоби СПРН і ККП втрачається будь-яка доцільність продовження участі України в Угоді про засоби систем попередження про ракетний напад та контролю космічного простору від 6 липня 1992 року, відповідно до Указу Президента України для України припиняється дія згаданої Угоди.

Згідно зі Статтею 10, „Кожна з держав-учасниць має право вийти з цієї Угоди, надіславши відповідне письмове повідомлення депозитарієві Угоди. Дія Угоди для цієї держави-учасниці припиняється після закінчення одного року від дня отримання депозитарієм згаданого повідомлення”.

Постійне представництво України при Координаційних інститутах СНД передало Виконавчому комітету СНД ноту МЗС України, якою Виконавчий комітет як депозитарій Угоди був поінформований про зазначене рішення України.

Вихід України з Угоди від 6 липня 1992 року надасть Україні можливість налагодити активну співпрацю із європейськими країнами з метою інтеграції українських вузлів СПРН та ККП з аналогічними системами, а також, можливо, і з іншими державами, заінтересованими в отриманні даних про космічну обстановку.

Як повідомляв УНІАН, Державна Дума РФ 25 січня 2008 року ухвалила федеральний закон „Про денонсацію Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України про засоби систем попередження про ракетний напад (СПРН) і контролю космічного простору (ККП)”.

12 лютого цього року Президент РФ Володимир ПУТІН підписав федеральний закон „Про денонсацію Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України про засоби систем попередження про ракетний напад (СПРН) і контролю космічного простору (ККП)”.

13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ “Про припинення дії Угоди про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору”, підписаної в м.Москві 6 липня 1992 року.

Довідка УНІАН. Українські РЛС СПРН у Севастополі й Мукачевому є власністю України й дозволяють припиняти пуски ракет на відстані до 1,5 тис. км. Відповідно до російсько-української угоди, інформація з цих РЛС, що ведуть спостереження за космічним простором над Центральною й Південною Європою, а також Середземномор`ям, надходить на центральний командний пункт Супутникової системи протиракетного спостереження (Солнєчногорськ) Космічних військ РФ. Україна одержувала від Російської Федерації компенсацію за ці станції в розмірі 0,84 млн. дол., а витрати на утримання й експлуатацію двох вузлів, становлять 4,4 млн. дол. на рік. Внаслідок цього виплати російської сторони покривали тільки 19% від потреби.