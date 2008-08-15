Ющенко закликає Медведєва розпочати переговори щодо ЧФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Президента Росії Дмитра Медведєва якнайшвидше розпочати переговори з підготовки угоди про використання Чорноморського флоту РФ у військових цілях.

Про це йдеться у коментарі В.ЮЩЕНКА щодо останніх подій у Грузії, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

На думку В.ЮЩЕНКА, надзвичайно важливим і чутливим для України є те, що у подіях на Кавказі брали участь війська, які дислокуються на її території. “Я веду мову про Чорноморський флот РФ”, – сказав Президент України.

Він нагадав, що ЧФ РФ займає більше 18 тисяч га землі, на базі ЧФ РФ дислокується більше 30 військових кораблів, близько 80 літаків, гелікоптерів.

За словами В.ЮЩЕНКА, ситуація, яка виникла у Грузії, коли частина кораблів дислокованого в Україні флоту брала участь у блокуванні морської акваторії, показала, як дуже легко без згоди і бажання України вона може бути втягнута як пасивний учасник у будь-який міжнародний конфлікт.

“Я не думаю, що це питання, яке не цікавить українців чи українську владу. Тому я направив офіційними каналами Президенту Росії негайну пропозицію щодо початку переговорного процесу і формування відповідної угоди, яка б врегулювала наші відносини у виникненні військових дій, подібних до тих, свідками яких ми стали на початку серпня, і як захистити у даному випадку національні інтереси України”, – зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що потрібно сформувати більш чіткі регламенти, які б забезпечували національну безпеку України у подібних ситуаціях.