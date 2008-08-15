За шкоду курортам Криму вручатимуть антипремію

У Криму вручатимуть недержавну некомерційну премію за внесок в збереження і розвиток курортів і антипремію - за шкоду кримським курортам.

Як повідомили в організаційному комітеті, антипремією «Шкода курорту» нагороджуватимуться ті, хто, на думку громадськості, завдав найбільшої шкоди кримським курортам в 1991-2008 роках.

Претендентами на здобуття премії «Суспільне визнання за внесок в збереження і розвиток курортів Криму» можуть стати керівники, колективи і працівники підприємств і організацій всіх форм власності і представники громадських організацій та некомерційних об`єднань, пов`язаних з курортно-туристичною сферою автономії. Основними критеріями відбору є соціально-економічна і культурна значущість внеску номінанта в збереження і розвиток курортів Криму, а також результативність діяльності, направленої на процвітання і збереження цілісності курортів автономії.

Премія «Суспільне визнання за внесок в збереження і розвиток курортів Криму» установлена суспільною радою, до складу якої увійшли учені-курортологи і представники громадських організацій і засобів масової інформації.

Голосування стартувало сьогодні (сайт - www.priznaniе.crimea.ws). Нагородження лауреатів пройде 19 вересня в Ялті.

Переможцям премії «Суспільне визнання за внесок в збереження і розвиток курортів Криму» вручатимуть статуетку «Стояна». «Стояна» - слов`янське ім`я від старовинного російського слова «стоятельниця» - та, хто стоїть на смерть, заступниця. «Стояння» - це найвищий ступінь моральності і духовності, свого роду присяга на вірність ідеалу», - пояснює оргкомітет. Що вручатимуть головним «шкідникам» кримських курортів – поки не повідомляється.