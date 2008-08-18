Російський корабель «Ладный» не братиме участі в операції НАТО?

Севастополь. 18 серпня. УНІАН. Сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії „Ладный”, який 9 серпня вирушив із Севастополя у Середземне море, не братиме там участі в антитерористичній операції НАТО „Активні зусилля”.

За повідомленням ТРК Військово-морських сил Збройних Сил України „Бриз”, „як стало відомо з поінформованих джерел, командування НАТО прийняло рішення відмовити ВМФ Росії в участі у міжнародній антитерористичній операції „Активні зусилля” у Середземному морі”. Тож, зазначає ТРК, сторожовий корабель „Ладный” „змушений буде повернутися до Севастополя”.

Раніше служба інформації і громадських зв’язків ЧФ РФ повідомляла, що сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії ”Ладный” ошвартувався в базі ВМС Туреччини на Середземному морі Акзас-Карагач.

За інформацією ЧФ РФ, цей захід є першим етапом участі російського бойового корабля в антитерористичній операції ”Активні зусилля”. „На борту російського корабля відбулась робоча зустріч з представниками ВМС Туреччини, під час якої були уточнені питання наступної взаємодії”, йшлося в офіційному повідомленні.