Ющенко побалакав з Адамкусом про ЧФ РФ та ситуацію навколо Грузії
Розмова відбулася за ініціативи Литви
Президент України Віктор ЮЩЕНКО по телефону поінформував Президента Литовської Республіки Валдаса АДАМКУСА про останні рішення української влади щодо врегулювання питань, пов`язаних із тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, у ході розмови Президент України та Президент Литви обмінялися думками щодо ситуації навколо Грузії.
Глави обох держав висловили задоволення підтвердженням ключового принципу врегулювання - забезпечення територіальної цілісності Грузії та висловилися за необхідність участі в зоні конфлікту багатосторонніх миротворчих сил.
В.ЮЩЕНКО та В.АДАМКУС відзначили важливість спільного разом з президентами Польщі, Естонії та прем`єр-міністром Латвії візиту до Грузії, який вони спільно здійснили 12-13 серпня. Цей візит, за їхньою оцінкою, сприяв нормалізації ситуації.
Президент України поінформував співрозмовника про останні кроки української сторони щодо врегулювання питань, пов`язаних із тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Також сторони обговорили актуальні питання співпраці на євроатлантичному напрямі. Зокрема, В.АДАМКУС поінформував про заплановане на 19 серпня 2008 року у Брюсселі засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.
Президент України В.ЮЩЕНКО та Президент Литви В.АДАМКУС домовились продовжити контакти за результатами засідання ПАР НАТО та консультації з питань врегулювання ситуації в Грузії з лідерами інших держав.
Розмова відбулася за ініціативи литовської сторони.
Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Росії, що перебувають на території України.
Крім того, глава Української держави затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їх дислокації на території України.